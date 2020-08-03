Общество

В России сняли ограничения на безвизовый въезд иностранцев для краткосрочных командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россиию для иностранцев для краткосрочных командировок. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что без визы в рамках краткосрочной командировки могут въехать обладатели дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, пишет «Газета.ру».

Кроме того, Мишустин утвердил возобновление железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами России для всех жителей страны, которое было приостановлено с 6 апреля из-за коронавируса.