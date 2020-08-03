Общество

Гдовичи просят власти сохранить Центр помощи детям в поселке Ямм

Гдовские депутаты обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с призывом сохранить в поселке Ямм Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Обращение принято накануне на сессии районного Собрания депутатов, инициаторами и авторами выступили депутаты Ирина Курылева и Роман Мерцалов, сообщают «Граждане Гдовского края».

В обращении к главе региона отмечается, что в последнее время в поселке Ямм активно курсирует информация о перепрофилировании ныне существующего ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Гдовского района» в психоневрологический интернат для мужчин (ПНИ). Псковское руководство не подтверждает, но и не опровергает данную информацию. Официальные документы отсутствуют.



«Подобная информация вызывает неподдельное беспокойство не только работников Центра, но и всех жителей Ямм, руководство Яммской школы, администрации Гдовского района и нас, депутатов, как представителей жителей Гдовского района», - отмечается в письме.

Авторы обращения отмечают, что с закрытием Центра район лишается места для детей, временно изъятых из семей. Распределение их по всей Псковской области, с точки зрения педагогов, будет иметь негативный эффект, так как в Центре проживали дети со сложным дефектом и обучались в Яммской школе, в коррекционном отделении. Гдовский район лишится единственного социального учреждения для детей.

«В Центре помощи детям сложился уникальный коллектив педагогов, которые повышают свою квалификацию, проходят обучение на различных курсах, много лет работают с Областным центром медицинской профилактики, и главное – знают особенности детей. С закрытием Центра педагоги останутся невостребованными. Это создаст дополнительную болевую точки в районе», - говорится в письме гдовских депутатов.

Кроме того отмечается, что создание ПНИ в центре поселка Ямм очень беспокоит жителей, так как они переживают за безопасность своих детей, которые ходят в школу, клуб, детские и спортивные площадки, магазин и проходят мимо этого здания, кроме того, рядом с ПНИ будет находится детсад, пришкольный интернат.



В свою очередь руководство района готова рассмотреть расположение ПНИ в других местах, где есть соответствующие помещения, например, здание школы в деревнях Трутнево или Островцы.

«У нас вызывает опасение, что реорганизацию проведут задним числом, а жители и все заинтересованные стороны будут поставлены перед свершившимся фактом. В связи со сложившейся ситуацией просим принять меры к разрешению данной проблемы и учесть интересы жителей Гдовского района по сохранению Центра помощи детям. В случае, если это не представляется возможным, просим данное помещение передать Гдовскому району – Яммской школе», - просят помощи у губернатора гдовичи.