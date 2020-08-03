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Общество

Адвокат псковского предпринимателя, осужденного на 11 лет: Это не суд, а судилище

05.08.2020 11:30|ПсковКомментариев: 5

Юрий Гуков - предприниматель, известный в Пскове как застройщик коттеджного поселка «Борисов ручей» и руководитель амбициозного инвестиционного проекта, подразумевающего создание в регионе производства по глубокой переработке древесины.

В 2018 году бизнесмен стал подсудимым по трем уголовным делам, в том числе по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере и приобретения права на чужое имущество путем обмана.

В ноябре 2019 года Псковский городской суд признал Юрия Гукова виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Защита подала апелляцию с просьбой вернуть дело на доследование, рассмотрение которой началось сегодня в 11 утра. В преддверие слушания апелляции адвокат предпринимателя Марат Кабалоев рассказал журналисту Псковской Ленты Новостей о своем видении дела.

По верхам

- Марат, какова позиция защиты по вопросу виновности Юрия Гукова?

- Его причастность мы принципиально отрицаем. В процессе допущена масса нарушений. Прежде всего, это само обвинение, предъявленное Юрию Юрьевичу. Оно написано самыми общими фразами. Обвинение - это, по сути, точечный выстрел. Оно должно быть адресным, человек должен быть уличен в конкретных параметрах - если делал сам, то время, место и способ, если не сам - кого и как привлек. Этого нет. В двух из трех эпизодов, связанных с возвратом НДС, его формально нет. Следствию кажется, что причастность установлена, однако по всем случаям причастность заявляется на основании лишь фактов знакомства и общения.

Я вступил в дело 10 апреля 2019 года и буквально через неделю-полторы заявил ходатайство о возвращении дела прокурору. Моим основным аргументом были недостатки обвинения: чем более общими фразами написано обвинение, тем сложнее защищаться. А оно написано максимально абстрактно. Чтобы защититься, нам нужно понимать детали, потому что самый банальный способ защиты - это алиби. Обвинение должно исключить любую вторую вероятность событий.

Надо учесть также явно негативное отношение судьи. Мы заявили ходатайство об отводе судьи, узнав о том, что в частном разговоре, за полгода до вынесения приговора, она говорила о том, что Гуков - мошенник, обманувший много людей. Мы заявляли также отвод гособвинителю - я несколько раз делал ей замечания в суде о том, что она некомпетентна и не разбирается в деле, не понимает обвинения, предмет доказывания. Я исходил из фактов: гособвинитель однажды обронила фразу: «Ну, вас же не в хищении обвиняют». Но в УК как раз написано, что мошенничество - это хищение путем обмана и злоупотребления доверием.

На протяжении всего разбирательства мы лишь пытались добиться объективного рассмотрения, чего так и не случилось.

- С вашей точки зрения, в чем причина такой ситуации? 

- В этом деле правоохранительная система показала себя с самой плохой стороны. Предвзятое отношение, однобокий подход к сбору доказательств чувствуется с самых первых томов.

В череде событий, связанных с делом Гукова, вывод напрашивается сам собой - эта позиция транслировалась нами и в суде. Юрий Юрьевич сообщил изначально - и об этом есть материал проверки Следственного комитета, что сотрудники полиции требовали у него взятку, точнее, плату за покровительство.

Дави на газ

- Одно из обвинений, предъявленных вашему клиенту, касается проблем с проведением газопровода в коттеджном поселке «Борисов ручей». В чем загвоздка этой истории?

- В рамках уголовного дела рассматривается контракт на проведение газопровода низкого давления. Этот газопровод построен - он находится в конкурсной массе, что полностью подтверждает наличие объекта.

Эпизод в следующем. Заказчик, который занимался вопросами строительства, привлек к работам по прокладке трубопровода подрядчика. При этом все необходимые земляные работы выполнял субподрядчик по субподрядному договору.  Указанные работы выполнены в полном объеме. Данный факт подтвержден строительно-технической экспертизой, которая назначена Арбитражным судом Псковской области. Данная экспертиза в рамках дела по отношению Гукова не проводилась, так как в случае, если бы она была проведена, и факт проведения работ подтвердился, обвинение Гукову по данному эпизоду разрушилось бы. Суд всячески препятствовал назначению данной экспертизы и фиксации факта выполнения работ.

Я поехал в Борисов ручей и сделал примерно 100 цветных фотографий формата А4. На каждом земельном участке около дома есть желтая труба газопровода, при этом нет траншей, нет ям, куч грунта, везде, где были сделаны фото, - газон. Я заявил ходатайство о приобщении фотографий к делу как доказательства выполненных работ. Фото приобщили, но они не получили должной оценки в приговоре, хотя по сути весь этот эпизод виновности Гукова опровергается разницей в работах между двумя контрактами и фактом их выполнения.

Суд и налоговики не признали факт выполнения работ, утверждая, что возврат в связи с этим НДС был незаконным. Вместе с тем со всех, кто участвовал в данных правоотношениях, были взысканы налоги. В этом смысле позиция налоговиков непоследовательна: если они не признают данный контракт, то не должны и налоги требовать у участников контрактов.

- Газа в поселке до сих пор нет? Кто может решить эту проблему жителей?

- Газа нет, хотя все сделано для того, чтобы он в поселке был. Надо просто подсоединить трубопровод к магистрали. Соединять некому. Это же вопрос документации, согласований. Это процесс, который требует активности, участия и воли. А с учетом того, что Гукова из этого процесса изъяли принудительно, все застопорилось. Нужен организатор и воля.

Жители обращались в органы местного самоуправления по данной проблеме, но чем все закончилось, я не знаю. Проект надо просто собрать и сделать. Раньше этим процессом руководил Юрий Гуков. Сейчас между заказчиком и подрядчиком идет суд. В рамках разбирательства была проведена экспертиза, в результате которой установлено, что работы выполнены в полном объеме. Мы будем просить, чтобы это заключение запросили по нашему делу.

По всей строгости

- По итогам рассмотрения Юрию Гукову назначена очень суровая мера наказания - 11 лет. Это стандартно для подобного рода дел?

- И вид, и размера наказания, примененного к Гукову, не является справедливым. По той лишь причине, что общественная опасность данного преступления - если даже и считать его доказанным - оценена необъективна. Ему вменяется одно оконченное преступление и два покушения. При этом денежные средства, полученные, как заявляет обвинение, в результате преступления (а фактически из материалов арбитражных дел, являющиеся возвратом НДС), получены законно - по данному факту есть действующее решение арбитражного суда Северо-Западного округа. Налоговая пыталась его обжаловать, но суд утверждает, что данная сумма получена законно. Этот фактор должен был повлиять, как минимум, на само разбирательство и, естественно, на наказание: при избрании вида наказания и определения его размера суд учитывает общественную опасность.

Кроме того, Гукову инкриминируется два покушения на совершение хищений: с учетом того, что закон некоторые преференции предусматривает в таких случаях, суд подошел к наказанию чрезмерно жестко. Это не наказание, а месть за непокорность.

Операция «Апелляция»

- Как долго рассматриваются обычно апелляции?

- Она может быть рассмотрена за один день.

- Какие варианты исхода событий могут быть?

- Мы в своей жалобе просим вернуть дело на новое рассмотрение. Несмотря на то, что мы говорим о невиновности и непричастности Юрия Юрьевича, мы просим суд - наша позиция максимально логична - дать нам возможность представить все доказательства, которые, на наш взгляд, характеризуют все обстоятельства дела.

В первой инстанции обвинение представляло доказательства на протяжении 11 месяцев, с апреля 2018 года по март 2019 года. С апреля по октябрь 2019 представляла доказательства защита. По истечении 7 месяцев судья просто нас уведомила нас, что мы возможности представлять доказательства лишены. Это серьезное процессуальное нарушение, которое, на наш взгляд, должно повлечь отмену приговора. У нас были большие планы, и суд, как я считаю, намеренно их рушил.

Например, мы выносили ходатайство на сведения по телефонным соединениям - ряд свидетелей говорили, что они знают Гукова, общались с ним. Для этого необходимо было запросить сведения у телефонного оператора. Между ходатайством и оглашением результата прошло 7 месяцев. Информацию нам предоставили за два дня до того, как судья лишила нас возможности предоставлять доказательства. А нам нужны были эти сведения, чтобы допрашивать свидетеля. И таких фактов очень много: судья либо забывала о ходатайствах, либо разрешала, но не исполняла их. Так, я заявлял ходатайство о проведении строительно-технической экспертизе. Оно рассматривалось почти три месяца.

- Что вы планируете делать, если апелляцию не удовлетворят?

- Будем подавать кассацию, обращаться в Верховный суд, Европейский суд.

Куда бежать?

- Юрий Гуков сейчас находится в следственном изоляторе. Как он себя чувствует?

- Он находится под стражей с 10 января 2019 года. Психологически он очень крепок духом, потому что он убежден в своей невиновности.

- Как его задержали? Говорили о том, что он оказался под арестом, так как был пойман при попытке к бегству за границу?

- Он находился под домашним арестом, но суд периодически разрешал ему выезды в другие города и страны. На новогодних каникулах в очередной раз он повез члена своей семьи в Таллин, чтобы посадить его на паром. Он приехал на границу 8 января, но его не выпустили по ограничению приставов. Этого человека повез за границу другой родственник. Юрий Юрьевич возвращается и два дня сидит дома. Через два дня его арестовывают. Свидетельств того, что он собирался бежать, нет. Ограничений на выезд у него тоже нет. Нет ни одного документа, где суд в установленном порядке ему говорит: вам запрещен выезд.

- Как он себя сейчас чувствует физически?

- Бывали периоды, когда ему было плохо. Юрий Юрьевич - астматик. Медицина его в изоляторе обходила стороной, пока я не написал заявление в прокуратуру на врача о совершении преступления - об оставлении в опасности и неоказании помощи. Я написал жалобы в медико-санитарную часть в Петербург, сходил на прием в прокуратуру Пскова, я был в следственном изоляторе у начальника. У нас ушло два месяца на то, чтобы ему провели надлежащий осмотр - специалист-пульмонолог в СИЗО отсутствует. Врач в изоляторе говорила, что Юрий Юрьевич себя замечательно чувствует. Как только его смотрел пульмонолог, в тот же день его положили в больницу на 21 день стационара. В таких условиях он содержится.

- Каким вам видится это дело с точки зрения юриста?

- В прениях в первой инстанции я начал с фразы, что данное уголовное дело - это искусственная криминализация обычной хозяйственной деятельности преуспевающего предпринимателя Гукова Юрия Юрьевича. Деятельности предпринимателя придали криминальный фон. Это не суд, а судилище.

Мы не клянчили свободу, не просили выпустить нас. Мы предлагали на протяжении всего процесса разобраться в деле. Мы убеждены: если разобраться в деталях этой ситуации, то неизбежен вывод: преступления здесь нет. Мы ждем справедливого разбирательства и  представим убедительные доказательства невиновности Юрия Гукова.

Беседовала Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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