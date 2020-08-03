Общество

Михаил Ведерников: Через неделю можно говорить о третьем этапе снятия ограничений

При сохранении текущей эпидемиологической обстановки говорить о третьем этапе снятия ограничительных мер можно уже через неделю. Об этом на совещании с медиками заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 августа.

«Мы справились с ростом заболеваемости благодаря самоотверженной работе медиков, ответственности наших граждан, помощи президента, правительства и поддержке других регионов. Полученный опыт позволяет нам сохранять стабильную, контролируемую эпидобстановку», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что на третьем этапе снятия ограничений речь, в первую очередь, пойдет о бассейнах, театрах и кинотеатрах.

«Сейчас ситуация в регионе стабилизировалась. Но благоприятные условия несут и риски, растет число ковид-диссидентов, тех, кто отказывается следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Поэтому я благодарю каждого, кто внимательно относится к рекомендациям и соблюдает их», - заключил губернатор.