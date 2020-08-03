Общество

До последнего пациента - губернатор о длительности выплат работающим с COVID-19 врачам

Выплаты для врачей, работающих с COVID-19, будут производить вплоть до последнего пациента. Об этом на совещании с медиками заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 августа.

«Некоторые не совсем правильно восприняли информацию о пересмотре дополнительных выплат для медиков, подумав, что они прекратятся с 1 июля. Это не так, люди должны получить деньги, на которые рассчитывали», - заявил губернатор.

Изменения в выплатах запланированы для врачей скорой помощи с начала августа, а для врачей, которые работают с COVID-19 они сохранятся до полной стабилизации ситуации, пояснил губернатор.