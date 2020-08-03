30 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки. Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составило 3869 человек. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
На данный момент проведено 66845 исследований, 637 из них за последние сутки. Согласно статистике в Псковской области победили коронавирус уже 2778 человек.
Статистика по районам:
- Псков – 1198
- Великие Луки – 778
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район – 182
- Гдовский район – 81
- Дедовичский район – 51
- Дновский район - 105
- Красногородский район – 36
- Куньинский район –39
- Локнянский район - 13
- Невельский район - 134
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район - 77
- Опочецкий район – 42
- Островский район – 275
- Палкинский район - 48
- Печорский район – 42
- Плюсский район – 98
- Порховский район - 144
- Псковский район – 315
- Пустошкинский район – 18
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 21
- Себежский район – 24
- Струго-Красненский район – 43
- Усвятский район - 20