Общество

30 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки

30 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки. Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составило 3869 человек. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

На данный момент проведено 66845 исследований, 637 из них за последние сутки. Согласно статистике в Псковской области победили коронавирус уже 2778 человек.

Статистика по районам: