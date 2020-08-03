Общество

Четыре псковича с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

Четыре псковича с коронавирусом находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 5 августа, в ходе оперштаба с медиками заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Всего на лечении находятся 524 человек, 330 из них лечатся амбулаторно. В псковском ковид-центре находятся на госпитализации 292 человека, у 194 из них коронавирус.

«У нас на лечении находится 26 детей, 3 из них госпитализированы», - рассказала Марина Гаращенко.

Она подчеркнула, что на текущий момент в псковском ковид-центре занято 47% от общего коечного фонда. «Это хорошие показатели», - заключила председатель комитета по здравоохранению.