Общество

В Псковской области расширят группы пациентов для тестирования на COVID-19

В Псковской области расширят группы пациентов для тестирования на COVID-19. Об этом сегодня, 5 августа, в ходе оперштаба с медиками заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Мы охватываем тех пациентов, которые обращаются за медицинской помощью с симптомами респираторных инфекций. Мы будем тестировать всех заболевших детей и подростков от 0 до 17 лет включительно, всех беременных женщин на любом сроке беременности, всех лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями и лиц с тяжелым и нетипичным течением заболеваний гриппа», - рассказала Марина Гаращенко.

Тест на коронавирус также будут делать по решению лечащего врача, даже если пациент не подходит не под одну из вышеперечисленных категорий.