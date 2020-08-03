Общество

Два новых очага коронавируса зафиксированы в Псковской областной больнице

На сегодня в Псковской областной больнице сохраняется два актуальных очага. Один из них от 30 июля, зафиксировано 8 случаев заболевания в эндокринологическом отделении, второй очаг зафиксирован 31 июля в отделении неврологии - 3 новых случая. Об этом сегодня, 5 августа, в ходе оперштаба с медиками заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Сегодня медицинские учреждения в основном перешли на плановую работу, Областная больница для взрослых начала работать в большом объеме, поэтому могут возникать очаги. Есть два новых, но прироста в других очагах нет», - рассказала Марина Гаращенко.

За весь период в Областной больнице за весь период зафиксировано 8 очагов коронавирусной инфекции.