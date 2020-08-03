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Михаил Ведерников - новому комдиву: Уверен, вашими трудами слава 76-й дивизии будет многократно преумножена

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Сергея Чубарыкина с назначением на должность командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Вы принимаете командование старейшим соединением Воздушно-десантных войск России. За годы службы вы снискали авторитет сильного руководителя, широко известного своей ответственностью, смелостью и любовью к Родине. Высокое доверие, оказанное вам руководством Вооруженных Сил Российской Федерации, лучшим образом доказывает ваши выдающиеся личные и профессиональные качества», - говорится в поздравительном адресе, направленном Сергею Чубарыкину.

Михаил Ведерников пожелал командиру 76-й дивизии дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия. «Уверен, вашими трудами слава вверенной дивизии будет многократно преумножена», - заметил губернатор.

Напомним, Сергей Чубарыкин назначен на должность командира 76-й десантно-штурмовой дивизии указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Личному составу соединения нового руководителя накануне представил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.