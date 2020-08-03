Общество

Антимонопольщики не установили признаков сговора при закупке аппаратов ИВЛ в Псковскую горбольницу

Сотрудники регионального управления федеральной антимонопольной службы рассмотрели заявление о признаках сговора между ООО «БалтТехСоюз» и ГБУЗ ПО «Псковской городской больницей» при закупке 50 аппаратов ИВЛ.

Заявитель предположил, что цена на аппарат модели Prisma Vent 40 была завышена, и привел в качестве примера цены компании «АльмаМед», где стоимость аппарата ИВЛ той же модели в полтора раза меньше суммы, предложенной ООО «БалтТехСоюз», пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФАС региона.

В материалах к заявлению указывалось, что у ООО «БалтТехСоюз» нет ОКВЭДов, позволяющих заниматься реализацией медицинской продукцией, основной вид деятельности - торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а в перечне оборудования для продажи на сайте аппараты ИВЛ отсутствуют.

Антимонопольщики в результате рассмотрения документов пришли к выводу, что факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен на основании прямых и косвенных доказательств, таких как переписка, соглашения, переговоры, использование одного и того же IP-адреса при подаче заявок, фактическое расположение участников соглашения по одному и тому же адресу, взаиморасчеты между ними и прочее. Сам же факт приобретения Псковской горбольницей аппаратов ИВЛ у ООО «БалтТехСоюз» не может безусловно свидетельствовать о наличии сговора с медицинским учреждением.

Кроме того, проанализировав закупки поставщика, было выявлено, что ООО «БалтТехСоюз» участвовал в 105 торгах на поставку расходных материалов, а также техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники с 2015 года. В реестр недобросовестных поставщиков компания не попадала.

В связи с этим в возбуждении дела заявителю было отказано, а материалы по фактам о возможном завышении цены при осуществлении закупки направлены в прокуратуру Псковской области, для принятия мер прокурорского реагирования, поскольку это не входит в компетенцию УФАС.