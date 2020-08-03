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Общество

Свыше 180 медработников заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии

05.08.2020 12:22|ПсковКомментариев: 0

С начала эпидемии в Псковской области заразились коронавирусом 181 медицинский работник. Об этом стало известно в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками сегодня, 5 августа.

В оперштабе пояснили, что у них имеется поименный список заболевших, есть полная информация о том, сколько среди них врачей, средних медработников и прочего персонала. В медицинских учреждениях проводится ежедневный мониторинг.

Напомним, в мае правительство утвердило условия страховых выплат заболевшим коронавирусом медикам. Утвержденный правительством список содержит 16 наименований заболеваний и осложнений, среди которых острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис, легочный отек, респираторные нарушения после медицинских процедур, легочная эмболия, печеночная, почечная и кардиореспираторная недостаточность и другие.

Ранее президент подписал указ, согласно которому в случае смерти медработника при инфицировании коронавирусом его семья должна получить 2,7 млн рублей. При инвалидности выплаты составят от 688 тысяч до 2 млн рублей.

Теги: #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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