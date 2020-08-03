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Общество

Досрочную пенсию за стаж получили 65 псковичей

05.08.2020 12:52|ПсковКомментариев: 2

В текущем году досрочная пенсия за длительный стаж назначена 65 жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Пенсионного фонда. 

Всего, начиная с 2019 года, возможностью выйти на досрочную пенсию по данному основанию воспользовались 187 жителей региона. Согласно законодательству, мужчины могут досрочно выйти на пенсию при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), женщины – при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет принимаются только периоды работы и пособия по временной нетрудоспособности.

При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами – но это исключение касается именно стажа, дающего право на досрочную пенсию. При назначении пенсии на общих основаниях эти периоды включаются в стаж, как и периоды работы.

Проверить свой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов  можно в личном кабинете на сайте ПФР

Теги: #пенсии #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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