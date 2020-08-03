Общество

Отказ от очного образования стал бы неэффективной мерой, считают в Минпросвещения

Полный переход на онлайн-образование в России был бы неэффективной и неправильной мерой. Об этом заявила заместитель министра просвещения страны Татьяна Васильева в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам замглавы ведомства, «ни в коем случае нельзя рассматривать формирующийся подход к использованию цифровых образовательных технологий как стремление заменить очную школу заочной».

«Таких мыслей ни у кого нет. Скажу более жёстко: это было бы неправильно и неэффективно», — добавила она. Васильева подчеркнула, что школа подразумевает также социализацию учеников, общение, воспитание.

При этом процесс создания в стране цифровой образовательной среды призван помочь очной школе стать более эффективной, заявила Васильева. Это потребует много работы при создании необходимой инфраструктуры в школах: в частности, их нужно подключить к Интернету, оснастить компьютерами. Кроме того, для цифровой образовательной среды необходимо отобрать качественный контент и создать «общую коммуникационную среду для школьного общения», отметила замминстра.

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Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что важно готовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению, но это не означает отказа от традиционных форм образования.