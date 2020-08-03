Общество

Псковичи жалуются на недостаточное освещение в центре города

Псковичи жалуются на сломанные фонари в центре города. Соответствующее обращение размещено на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«На самом популярном пешеходном маршруте вокруг Псковского кремля не работают фонари, некоторые вовсе разбиты. И это в самом сердце города, темень как в средние века», - пишет горожанин.

Пскович также сообщает, что фонари на пешеходном мосту через Пскову светят очень тускло. «Там стоят обычные домашние лампочки, от которых толку ноль, учитывая, что поверхность моста вся в ямах, можно сломать ноги. И как обычно нет света в Сквере Павших Борцов, но к этому уже привыкли», - заключил мужчина.