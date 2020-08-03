Общество

Отцу Павлу Адельгейму предлагали подарить оружие для самозащиты

Отцу Павлу Адельгейму предлагали подарить оружие для самозащиты, но он отказался. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил друг покойного, писатель, профессор Владимир Шаронов.

Он рассказал, что Павел Адельгейм вечерам провожал несовершеннолетних девушек и очень переживал, что, будучи инвалидом, не сможет их защитить в случае нападения злоумышленников. Узнав об этом, знакомый священника предложил подарить ему пистолет.

«Многие мои знакомые или священники тут же дали бы ответ: «Как может верующий человек взять в руки оружие?!». Но вопрос прозвучал и для отца Павла было важно найти на него свой ответ. На одной чаше весов – нарушение правил, на другой – судьба детей. Не такой простой вопрос, чтобы на него лихо ответить по всем правилам. Отец Павел нашел ответ – он не взял пистолет. Он сказал: «Если я его возьму, значит, я уже проиграл, а они заставили меня играть по своим правилам. Что бы дальше не случилось, это поражение, а моя вера – ничего не значит», - поделился гость студии.

«Для него служение людям – это было служение Христу. Но не надо думать, что он был неким лакированным человеком. Он мог расстраиваться, переживать и даже сердиться. Тем не менее ему удалось сохранить почти детскую улыбку и удивляющийся взгляд», - добавил Владимир Шаронов.

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Напомним, отца Павла Адельгейма 5 августа 2013 года убил ударом ножа в его собственном доме 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.