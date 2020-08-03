Общество

Начинается трансляция онлайн-встречи памяти отца Павла Адельгейма

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-встречи памяти отца Павла Адельгейма, которая в эти минуты начинается в доме священника - на месте его гибели.

Ведет мемориальное мероприятие близкий друг семьи отца Павла, заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы Виктор Яковлев.

Напомним, отца Павла Адельгейма 5 августа 2013 года убил ударом ножа в его собственном доме 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Зрители трансляции встречи памяти увидят место убийства священника, его кабинет, где он уединялся для молитвы и работы над проповедями. Во встрече примут участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. Также будут показаны видеофрагменты из семейного архива отца Павла, зрители услышат воспоминания тех, кто близко знал его и впечатления тех, открыл для себя личность псковского пастыря уже после его смерти. По возможности на связь выйдут родные и близкие из других городов и стран.