Общество

Работникам псковской организации выплатили зарплатный долг в 1,7 млн рублей

Свыше 1,7 миллиона рублей задолженности по зарплате получили 12 работников псковской организации благодаря действиям судебного пристава-исполнителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по оплате труда в отношении одной из псковских организаций по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения были возбуждены в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств.

Согласно исполнительным документам 12 работников организации не получили свою заработную плату в общем размере в 1,7 миллиона рублей.

Судебным приставом-исполнителем были вручены руководству организации постановления о возбуждении исполнительных производств и разъяснены последствия неуплаты долга. С целью установления имущественного положения должника-организации судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы. Установлено, что у организации имеется движимое имущество в виде 17 автотранспортных средств. В отношении автомобилей был вынесен запрет на регистрационные действия.

Меры судебного пристава-исполнителя на организацию подействовали, сумма задолженности в 1,7 миллиона рублей оплачена в полном объеме. Гражданам возвращена их законная выплата за труд.

Добавим, с начала года судебные приставы УФССП России по Псковской области помогли работникам разных предприятий области получить долги по зарплате в полном и частичном объёме на общую сумму в 4 миллиона 326 тысяч рублей.