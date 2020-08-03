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Общество

Работникам псковской организации выплатили зарплатный долг в 1,7 млн рублей

05.08.2020 15:14|ПсковКомментариев: 0

Свыше 1,7 миллиона рублей задолженности по зарплате получили 12 работников псковской организации благодаря действиям судебного пристава-исполнителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП. 

Исполнительные производства о взыскании задолженности по оплате труда в отношении одной из псковских организаций по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения были возбуждены в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств.

Согласно исполнительным документам 12 работников организации не получили свою заработную плату в общем размере в 1,7 миллиона рублей.

Судебным приставом-исполнителем были вручены руководству организации постановления о возбуждении исполнительных производств и разъяснены последствия неуплаты долга. С целью установления имущественного положения должника-организации судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы. Установлено, что у организации имеется движимое имущество в виде 17 автотранспортных средств. В отношении автомобилей был вынесен запрет на регистрационные действия.

Меры судебного пристава-исполнителя на организацию подействовали, сумма задолженности в 1,7 миллиона рублей оплачена в полном объеме. Гражданам возвращена их законная выплата за труд.

Добавим, с начала года судебные приставы УФССП России по Псковской области помогли работникам разных предприятий области получить долги по зарплате в полном и частичном объёме на общую сумму в 4 миллиона 326 тысяч рублей.

Теги: #пристав #зарплата #долг по зарплате
Источник: Псковская Лента Новостей
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