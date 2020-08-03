Около 100 детей приняли участие в творческой смене «Псковские узоры - 2020»

«Лето - территория творчества» - под таким девизом прошла фестивальная смена «Псковские узоры» для учащихся детских школ искусств и творческих коллективов области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском колледже искусств.
Фестивальная смена «Псковские узоры - 2020» проходила на базе оздоровительного лагеря «Березка» (Великолукский район Псковской области) с 17-30 июля. В ней приняли участие около ста учащихся детских музыкальных школ и школ искусств городов Псков и Великие Луки, Невельского, Новосокольнического, Великолукского, Палкинского и Псковского районов. Руководитель смены - заместитель директора по учебной части детской школы искусств Пскова Ольга Владимировна Никитина. Педагогический состав сформирован из руководителей детских творческих коллективов, преподавателей музыкальных школ и школ искусств.
Как рассказала директор Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Иванова, организация работы профильных смен в оздоровительных лагерях области для учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов находится в ряду приоритетных мероприятий Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Псковской области на 2014 – 2020 годы.
В сложившейся системе работы по поиску и поддержке развития одарённых детей Псковской области, насыщенной исполнительскими конкурсами и мастер-классами, художественными выставками, фестивалями, олимпиадами, проект «Псковские узоры» занимает особое место.
Яркими событиями летней смены 2020 года стали «Академия творческих наук» (мастер-классы по изготовлению открыток, плакатов, поделок), фестиваль уличного искусства «Стрит-Арт» (на шести площадках проходили концерты, выставки, арт-объекты, работала сувенирная лавка и т.д.), квест «Мы патриоты Родины своей!» (выставка рисунков, смотр строя и песни, игра по станциям), многожанровый фестиваль «Минута славы» и турнир Лидеров, где все участники профильной фестивальной смены старались раскрыть свои способности и таланты.
Завершающим мероприятием смены стало проведение квеста «Сказки ночного леса» - игры, в которой единой командой выступили все педагоги и работники лагеря, а ребятам было нужно проявить качества дружбы, взаимовыручки и смекалки.