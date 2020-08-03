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Общество

Около 100 детей приняли участие в творческой смене «Псковские узоры - 2020»

05.08.2020 15:55|ПсковКомментариев: 0

«Лето - территория творчества» - под таким девизом прошла фестивальная смена «Псковские узоры» для учащихся детских школ искусств и творческих коллективов области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском колледже искусств. 

Фестивальная смена «Псковские узоры - 2020» проходила на базе оздоровительного лагеря «Березка» (Великолукский район Псковской области) с 17-30 июля. В ней приняли участие около ста учащихся детских музыкальных школ и школ искусств городов Псков и Великие Луки, Невельского, Новосокольнического, Великолукского, Палкинского и Псковского районов. Руководитель смены - заместитель директора по учебной части детской школы искусств Пскова Ольга Владимировна Никитина. Педагогический состав сформирован из руководителей детских творческих коллективов, преподавателей музыкальных школ и школ искусств.

Как рассказала директор Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Иванова, организация работы профильных смен в оздоровительных лагерях области для учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов находится в ряду приоритетных мероприятий Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Псковской области на 2014 – 2020 годы.

В сложившейся системе работы по поиску и поддержке развития одарённых детей Псковской области, насыщенной исполнительскими конкурсами и мастер-классами, художественными выставками, фестивалями, олимпиадами, проект «Псковские узоры» занимает особое место.

«Несколько поколений одаренных детей – юных музыкантов, художников, певцов, хореографов и театралов, неизменно, с теплом вспоминают летние и зимние смены такого уникального лагеря, где в насыщенной до предела программе каждого дня, в атмосфере сотворчества детей и взрослых, не только продолжаются занятия избранным видом искусства, но и предоставляется возможность попробовать себя в смежных видах искусств, в новых ролях: музыкант-актёр, художник-режиссёр, танцор, осваивающий основы народного ремесла, и всем вместе – соучаствовать в общелагерных делах: фестивалях, выставках, ярмарках, концертах», - отметила Зинаида Иванова.

Яркими событиями летней смены 2020 года стали «Академия творческих наук» (мастер-классы по изготовлению открыток, плакатов, поделок), фестиваль уличного искусства «Стрит-Арт» (на шести площадках проходили концерты, выставки, арт-объекты, работала сувенирная лавка и т.д.), квест «Мы патриоты Родины своей!» (выставка рисунков, смотр строя и песни, игра по станциям), многожанровый фестиваль «Минута славы» и турнир Лидеров, где все участники профильной фестивальной смены старались раскрыть свои способности и таланты.

Завершающим мероприятием смены стало проведение квеста «Сказки ночного леса» - игры, в которой единой командой выступили все педагоги и работники лагеря, а ребятам было нужно проявить качества дружбы, взаимовыручки и смекалки.

 

Теги: #дети #лето
Источник: Псковская Лента Новостей
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