Общество

Минздрав предлагает изменить состав наборов для оказания скорой помощи

Состав наборов для оказания скорой медицинский помощи могут изменить. В частности, в него предлагается включить противовоспалительный препарат кетопрофен и антибиотик цефтриаксон. Соответствующий проект приказа министерства здравоохранения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект исключает из укладок и наборов для оказания скорой медпомощи ряд препаратов в связи с фактическим прекращением их производства на территории России. Это кардиотоническое и антиаритмическое лекарство дигоксин, антибиотик хлорамфеникол, цинка бисвинил-имидазола диацетат, пишет «Парламентская газета».

Исключаются и некоторые медицинские изделия. Так, фельдшеры «скорой» больше не будут использовать перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное средство (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) в связи с клиническими рекомендациями. Из наборов исключаются и иглы «для пункции центральной вены из набора реанимационного педиатрического для оказания скорой медицинской помощи» из-за дублирования.

При этом в состав наборов и укладок включается ряд других препаратов. Это рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы, терлипрессин, повышающий тонус гладких мышц сосудистой стенки, натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота.

Наборы также пополнятся антиаритмическим лекарством пропафенон, антибиотиком цефтриаксон (вместо препарата хлорамфеникол), а также противовоспалительным препаратором кетопрофен.

Кроме того, в наборы и укладки включаются фиксирующие эластичные нестерильные бинты двух размеров: 7,5 сантиметра на 2 метра и 10 сантиментов на 2 метра.

Проект также дополняет требования ‎к комплектации лекарственными препаратами укладок для оказания скорой медицинской помощи. Речь идёт о возможности их комплектования одним из лекарств в рамках одной фармакологической группы.