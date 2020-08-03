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Знаменитый звездопад можно увидеть в Псковской области после 13 августа

Знаменитый звездопад Персеиды активен со 17 июля до 24 августа, в в ночь с 12 на 13 августа он достигнет своего максимума. Наблюдать поток метеоров астрономы советуют через три четыре дня после максимума вдали от города и искусственных источников света после 23:00.

Фото: сообщество «Клуб любителей астрономии Псковской области», Максим Евдокимов

Луна, близкая к новолунию не помещает наблюдениями, сообщает Московский планетарий.



Персеиды выглядят как белые светящиеся линии, которые расчеркивают ночное небо на несколько секунд. При ясной погоде Персеиды будут видны невооруженным глазом, достаточно только привыкнуть к темноте.