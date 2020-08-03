Общество

Клишас анонсировал финансовую поддержку регионов в случае повторной вспышки коронавируса

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете» заявил, что в осеннюю сессию Федерального Собрания в федеральный бюджет будут внесены расходные статьи, предусматривающие финансовую поддержку регионов в случае повторной вспышки коронавируса.

По его словам, самым сложным в период пандемии было организовать работу в условиях ограничений. «Многие регионы совершенно обоснованно вводили карантин для тех, кто приезжает из Москвы. Для многих сенаторов это делало просто невозможным участие во многих мероприятиях. Поэтому мы осваивали новые формы работы, проводили приём граждан и заседания комитета онлайн, - отметл Клишас. - Это была пусть техническая, но существенная сложность. Она внесла некоторую нервозность и неудобства в работу весенней сессии, но, думаю, мы с этим справились. И при этом мы жили в очень насыщенный политический период. Сессия прошла интересно, мы научились работать в новой обстановке ситуации, научились справляться со стрессами, правильно отвечать на вызовы. Надеюсь, люди это тоже оценили».

Клишас отметил, что основная нагрузка по борьбе с коронавирусом, в соответствии с установкой президента Путина, легла на регионы. «Наверное, во время этой эпидемии мы действительно поняли, что мы - федеративное государство. Это так. И у региональных властей должно быть достаточно полномочий для того, чтобы адекватно и оперативно реагировать на подобного рода ситуации», - отметил сенатор.

«Поэтому при рассмотрении бюджета осенью нам нужно посмотреть, не потребуется ли регионам в связи с этим какая-то дополнительная финансовая поддержка. Потому что мы не можем полностью исключить повторение таких ситуаций в будущем», - подчеркнул Андрей Клишас.

В целом, по его мнению, «страна справилась с эпидемией действительно лучше, чем некоторые другие государства, в том числе заявлявшие, что у них более современная медицина». При этом сенатор подтвердил грядущие изменения в законодательстве. «Да, нам предстоит править законодательство. Мы уже делаем это. Появилось понятие самоизоляции, определенные виды ответственности, например за распространение опасных инфекций», - заключил он.