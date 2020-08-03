Общество

«Зеленая весна» придет в Гдов 13 августа

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» придет в Гдов 13 августа. Как сообщается в группе «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте», изначально акция планировалась весной, но ее проведению помешал карантин по коронавирусу, и в целом по стране «Зеленая весна» в этом году растянулась до конца сентября.





Сегодня, 5 августа, члены оргкомитета субботника прошли по традиционному экскурсионному маршруту и оценили состояние крепости и набережной, увидев там кучи мусора, заросли травы и кустарника, обломанные ветром и опасно нависающие ветви.



«Каждые выходные по этим местам проходят сотни туристов. Мы сами ходим каждый день, а скоро соберёмся здесь, чтобы вместе отпраздновать День города. Пора срочно навести порядок в нашем главном историческом уголке. Силами городской администрации тут не справиться, нужно проявить любовь к своему городу и приложить усилия всем гдовичам», - отмечают организаторы акции в Гдове.



Навести красоту в гдовской крепости планируется 13 августа. Сбор в 11.00 на набережной у Дома культуры. Желающим принять участие в акции предлагается захватить из дома грабли, вилы, лопаты. «Кто-то, хочется надеяться, поможет триммером, газонокосилкой и другой техникой. Дружно навалимся, и все у нас получится – докажем себе и другим, что мы заботимся о своем Гдове, лучшем городе на земле», - говорится в сообществе «Граждане Гдовского края».

Акция пройдет при поддержке администрации Гдовского района и Гдова, ООО «Экопром». Специально для гдовского субботника компания выделяет четыре сотни 120-литровых мешков и предоставит машины для вывоза мусора.



«Мы хотим, чтобы будний августовский четверг стал большим праздником – праздником любви к своему городу. Любви не на словах, а на деле», - отмечают организаторы акции.

Напомним, впервые Гдов принял участие в экологической акции «Зеленая весна» в прошлом году. Гдовичи не просто привели в порядок городскую крепость, но и стали победителями во всероссийском конкурсе, организованном Неправительственным экологическим фондом им. Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы.