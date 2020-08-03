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Общество

«СпецТрансКом» приостановил прием мусора из Пскова

05.08.2020 17:25|ПсковКомментариев: 0

ООО «СпецТрансКом» приостановил прием мусора из Пскова, причиной стало то, что территория мусороперерабатывающей компании полностью завалена мусором. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель компании «СпецТрансКом» по сортировке ТКО Андрей Папчук.

«У нас вся территория завалена обработанным и необработанным мусором. Нам не обеспечивает своевременный вывоз мусора компания ООО "Экопром". Это они должны его вывозить к месту захоронения», - рассказал Андрей Папчук.

Он пояснил, что проблемы начались в июне. «Прошлый год мы проработали спокойно. Проблемы начались, когда они в прошлом году в одностороннем порядке поменяли перевозчика, раньше эту деятельность осуществляла местная компания "АСПО". В мае все выровнялось, месяц прошел нормально, а с июня пошли проблемы. Мы писали письма и в адрес "Экопрома", и в адрес ответственных сотрудников областной администрации, в частности, в комитет по строительству и ЖКХ. Реакции не было», - рассказал собеседник.

Андрей Папчук отметил, что 24 июня заместитель губернатора Василий Осипов посещал территорию ООО «СпецТрансКом» и поручил вывести накопившийся мусор в течение недели. «Уже тогда проблемы были очевидны. На встрече был и руководитель "Экопрома" Сергей Пайст. Он обещал все вывести, но как-то не получилось. У нас была назначена следующая встреча на 6 июля, но никто не приехал»,- поделился спикер.

«Потом нам пришло письмо от председателя комитета по строительтсву и ЖКХ Сергея Грахова с информацией о том, что у нас все хорошо, и, якобы, к 8 июля все было вывезено с территории. Я ответил, что это недостоверная информация, все как было так и есть», - рассказал Андрей Папчук.

Он пояснил, что это не первая остановка в работе компании. Первый отказ от приемки мусора был ровно неделю назад, 29 июля. «Тогда мы предупредили "Экопром", что больше не можем принимать мусор и закрыли ворота. Они просили войти в положение, прислали письмо с информацией о том, что они организуют дополнительные рейсы по вывозу мусора в ночное время, составили график. На текущий момент прошла неделя, а ситуация только ухудшилась. Их график вывоза не соблюдается, уже пошел разрыв в 325 тонн. Ночной вывоз был только один в ночь с 29 на 30 июля», - рассказал Папчук.

«Ситуация получается очень нехорошая. В июне они завезли сюда больше, чем вывезли больше, чем на 600 тонн, по июлю - почти 500 тонн, а за 4 дня августа к нам привезено на 180 тонн больше, чем вывезено. У нас реально нет места. Мы сегодня просили приехать представителя комитета к 12.00, чтобы все посмотреть, но, видимо, наше письмо не заметили. По сути, ситуация простая, нужно просто освободить площадки и наладить стабильный вывоз. Вчера, например, был серьезный срыв: они привезли сюда 211 тонн, а вывезли 78 тонн»,- рассказал собеседник.

Он заявил, что на текущий момент на территории компании лежит более тысячи тонн отходов, в ежедневное поступление составляет около 200 тонн.

Теги: #свалка #мусорный хайп #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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