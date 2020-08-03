Общество

Регоператор примет участие в акции «Зеленая весна» в Гдове

Компания «Экопром» окажет содействие в проведении акции «Зеленая весна» в Гдове. Для проведения уборки территории городской крепости, которая состоится 13 августа, региональный оператор по обращению с ТКО выделит 400 120-литровых фирменных пакетов. Также будет организован вывоз собранного на субботнике мусора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Весной город не смог стать участником всероссийского экологического субботника в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Поэтому акцию было решено перенести на осень, как и во многих других городах России.

На сегодняшний день территория крепости заросла высокой травой и кустарником, повсюду валяются кучи бытового мусора. «Каждые выходные по этим местам проходят сотни туристов. Мы сами ходим каждый день, а скоро соберёмся здесь, чтобы вместе отпраздновать День города. Пора срочно навести порядок в нашем главном историческом уголке. И силами городской администрации тут не справиться, нужно проявить любовь к своему городу и приложить усилия всем гдовичам», — отметили организаторы субботника.

Принять участие в субботнике может любой желающий. Сбор - 13 августа в 11.00 на набережной у Дома культуры. По возможности при себе необходимо иметь грабли, вилы, лопаты, уборочную технику.

В 2019 году гдовичи впервые приняли участие в акции «Зеленая весна». Тогда жители города и района не просто привели в порядок территорию крепости, но и стали победителями во всероссийском конкурсе, организованном Неправительственным экологическим фондом им. Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы.