Общество

Готовность новой инфекционной больницы в Пскове составляет 60%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 5 августа, провел очередное совещание по вопросам строительства инфекционной больницы в Пскове и ее отделения в Великих Луках.абота по созданию многофункционального медицинского центра идет с опережением графика. Общий процент готовности объекта в Пскове - около 60%, в Великих Луках - около 45%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Говоря о темпах строительства, первый вице-губернатор Вера Емельянова доложила, что наружные работы практически завершены, активно ведется внутренняя отделка помещений. Вице-губернатор также обратила внимание, что обеспечено взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями: завершено строительство электросетей и двух трансформаторных подстанций, закончена прокладка сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации.

«План мероприятий реализуется полностью в соответствии с принятыми обязательствами. Мы сегодня практически готовы к обеспечению коммуникациями, а также дальнейшим действиям по монтажу оборудования. Выполнены работы и по подготовке к комплексному благоустройству территорий. Согласовано, что на площадке в Пскове работы будут вестись поэтапно», - заметила Вера Емельянова.

На совещании был рассмотрен и комплекс организационно-штатных мероприятий. В частности, идет подготовка к лицензированию, приемке медицинского и инженерно-технического оборудования. Вера Емельянова обратила внимание, что ведется подбор кадров для медицинских учреждений, часть будущих сотрудников в настоящее время уже находится на обучении.

Глава региона также обратил внимание, что необходимо еще на этапе строительства учреждений максимально включить в работу специалистов, которые в дальнейшем будут отвечать за содержание объектов. Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко подчеркнула, что возможные кандидаты уже определены. Губернатор подчеркнул, что процедура их согласования должна быть проведена без промедлений, чтобы те смогли оперативно приступить к работе.

Кроме того, рассмотрен вопрос, чтобы на базе данных лечебных учреждений предоставить возможность для прохождения альтернативной военной службы тем новобранцам, которые имеют специализированное медицинское образование. Губернатор подчеркнул, что это направление требует тщательной проработки, так как в первую очередь необходимо обеспечить соответствующее качество работы.

Особое внимание было уделено Великим Лукам. Стороны рассмотрели возможности развертывания на базе филиала нескольких коек детского отделения, а также вопросы обозначения санитарных зон. Речь зашла и о работе с населением прилегающих к объекту жилых домов, выполнении первоочередных мероприятий по приведению зданий в нормативное состояние.

Напомним, ранее глава региона в рамках рабочих поездок в Псков и Великие Луки побывал на площадках, где возводятся многофункциональные медицинские центры, чтобы на месте дать ряд поручений в части реализации проекта. Общая мощность лечебного учреждения составит около 300 коек, 200 из них будут развернуты в Пскове, 100 - в Великих Луках.