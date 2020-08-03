Общество

14 молодых псковичей стали членами партии «Единая Россия»

14 жителей Пскова официально стали членами партии «Единая Россия». Их заявления рассмотрели и одобрили члены политсовета Псковского городского отделения партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения «Единой России».

Секретарь городского отделения партии Елена Полонская поздравила с вступлением в партийные ряды молодых псковичей

«Все молодые ребята в возрасте до 35 лет, это наша активная и инициативная молодежь города, общественники, которые хотят работать на благо людей. За последнюю неделю членами партии стали врачи, госслужащие, сотрудники банков, предприниматели и многие другие. Для развития партийного движения сегодня особенно важны активная гражданская позиция, твердость убеждений. Мы укрепляем отделение партии, подходя к этому процессу основательно. Поэтому каждый новый партиец, который принял взвешенное решение, у нас на счету и достоин уважения. С такой молодежью можно достигать высокие цели», - отметила она.

Среди новых членов партии - ребята, которые отлично зарекомендовали себя в волонтерской деятельности в период ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. Они занимались обзвоном граждан из групп риска, доставкой продуктов и лекарственных препаратов, оказывали поддержку медикам.

В рамках заседания политсовета городского отделения партии активисты были награждены благодарственными письмами за волонтерскую деятельность.