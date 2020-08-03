Общество

В Псковской области продолжаются обучающие семинары по подготовке к единому дню голосования

Избирательная комиссия Псковской области продолжает череду обучающих семинаров по вопросам подготовки к единому дню голосования 13 сентября. Сегодня, 5 августа, такой семинар состоялся для членов ТИК и УИК Гдовского района.

Для участия в проведении обучающего семинара в Гдов приехали председатель облизбиркома Игорь Сопов, его заместитель Сергей Кулаков и секретарь областной Избирательной комиссии Сергей Ковальчук. Они проговорили алгоритм работы в рамках подготовки и проведения выборов и ответили на «наболевшие» вопросы, рассказали Псковской Ленте Новостей в избиркоме региона.

В рамках семинара обсуждались изменения избирательного законодательства и вопросы применения новых форм досрочного голосования. Членам комиссий напомнили об обеспечении избирательных участков средствами индивидуальной защиты и соблюдении норм Роспотребнадзора. Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы взаимодействия с наблюдателями от политических партий и средствами массовой информации. Напомним, журналисты могут находиться на участке при условии обязательной аккредитации Избирательной комиссии Псковской области.

Как пояснила председатель ТИК Гдовского района Антонина Веселова, обучающий семинар прошел в дружественном формате. Председатели УИК после выступления спикеров задали вопросы, касающиеся порядка голосования, технического обеспечения избирательных участков, обсудили проблемы, которые возникали в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. «Все рекомендации и знания, полученные на обучении мы возьмем на вооружение и будем выполнять при подготовке к единому дню голосования», - заключила Антонина Веселова.