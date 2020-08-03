Общество

В активных очагах в Псковской области за сутки добавился один заболевший

В активных очагах в Псковской области за сутки добавился один заболевший. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Он уточнил, что речь идет о клинической областной больнице.

«Также есть заболевший среди персонала Паломнического центра Псково-Печерского монастыря», - добавил глава региона. Он отметил, что сотрудник центра не контактировал с постояльцами.

«Как очаг пока не классифицируется. Все необходимые профилактические меры предприняты», - заявил Михаил Ведерников.

Напомним, что за сутки в Псковской области зафиксировано 30 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составило 3869 человек.

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На данный момент проведено 66845 исследований, 637 из них за последние сутки. Согласно статистике, в Псковской области победили коронавирус уже 2778 человек.

Общее количество жертв в регионе достигло 55.