Общество

Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей

В Госдуму внесен проект закона о выплате ежемесячного пособия в размере 10 тысяч рублей неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов документа председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В качестве авторов инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев, Никита Березин и сенатор Сергей Леонов, пишет «Парламентская газета».

«Законопроект ЛДПР предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей — с ежегодной индексацией», — написал Нилов.

С 1 июля 2008 года ежемесячная компенсация для неработающих трудоспособных лиц, ухаживающих за инвалидом или престарелым человеком, установлена в размере 1200 рублей, при этом ее индексация не предусмотрена. По оценке авторов инициативы, с учетом того, что уход за инвалидом первой группы крайне сложен и осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня, размер компенсационной выплаты по уходу является недопустимо низким.

В то же время, как указывают законодатели, лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, с 1 июля 2019 года установлена ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей (индексация которой не предусмотрена). «Столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы и инвалидом с детства I группы, вызывает социальную напряженность, чувство социальной несправедливости», — отмечается в пояснительной записке.

Парламентарии предлагают финансировать соответствующие расходы за счет средств федерального бюджета. Планируется, что закон вступит в силу с приходом 2021 года.