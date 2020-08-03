Общество

Более 29,7 млн тестов на коронавирус провели в России

В России провели больше 29,7 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За сутки было сделано 283 тысячи лабораторных исследований.

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Под меднаблюдением в стране остаются 245 379 человек.