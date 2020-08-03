Общество

Роструд привлечет искусственный интеллект к сервису поиска работы

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) намерена подключить искусственный интеллект к базе вакансий «Работа в России» и создать рекомендательный сервис. Об этом сообщают «Ведомости».

Роструд уже направил материалы о создании сервиса в Минкомсвязи. Эту информацию газете подтвердил федеральный чиновник. Рекомендательный сервис должен помогать соискателям находить подходящие вакансии, а работодателям — искать нужные резюме. Внедрение разработки оценивается в 147,5 млн рублей, пишет РБК.

Роструд предлагает включить «умный» сервис в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», формированием которого занимается Минкомсвязи. Сайт «Работа в России» был создан в 2009 году, сейчас на нем представлено почти 3 млн резюме и почти 460 тыс. вакансий. Для взаимодействия с сервисом необходима регистрация на портале Госуслуг.



Представитель Роструда заверил, что ведомство уже сейчас собирает обратную связь по откликам и приглашениям на собеседование на портале «Работа в России», а также сопоставляет данные вакансий и резюме.