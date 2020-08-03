Общество

Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной

Россияне старше 40 лет получат право брать дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации. Об этом сообщает URA.RU.

С 11 августа вступит в силу закон о соответствующих изменениях в Трудовом кодексе РФ. Согласно тексту документа, жителям России старше 40 лет предоставят возможность раз в год взять освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ними рабочего места и среднего заработка. В качестве подтверждения прохождения диспансеризации работник сможет предоставить справку, пишет «Лента.ру».

Власти отмечают, что подобная мера не только позволит россиянам проще проходить процедуру диспансеризации, но и повлияет на продолжительность и качество жизни работников.