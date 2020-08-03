Общество

Большинство россиян не имеют сбережений «на старость»

Перестать работать и уйти на пенсию досрочно до того, как им исполнится 55 лет, хотели бы 31% россиян. 69% к этому не готовы, а 11% из этого числа и вовсе хотели бы продолжать работать и после 70 лет. Таковы результаты исследования совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Стремление работать подольше объясняется низкой финансовой обеспеченностью. Большинство участников опроса (80%) отметили, что не могут уйти на пенсию раньше, поскольку им просто не на что будет жить. Лишь 4% из числа опрошенных заявили, что у них достаточно сбережений, 3% рассчитывают на помощь родственников, еще 13% имеют прочие источники дохода, пишет «Росбалт».

Примечательно, что почти половина участников опроса (49%) признались, что ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или оставить работу в более молодом возрасте. По их словам, возможности что-либо откладывать у них нет, как нет и веры в сохранение отложенного. 26% пока ничего не делают, но планируют какие-либо действия в будущем.

Есть и те, кто пытается «подстелить соломки» к пенсии. Из них 8% копят деньги на старость наличными или на счете в банке, 6% — имеют или собираются приобрести недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду, 2% — оформили индивидуальный пенсионный план. Еще 9% признались, что «правильно» воспитывают своих детей и рассчитывают в старости на их поддержку.

В ходе пенсионной реформы в России с 2019 года идет переходный период, в ходе которого возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться. После 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.