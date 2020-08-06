Общество

Стало известно, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области в августе

Рынок вакансий в Псковской области за месяц сократился почти на треть, хотя прирост предложений о работе наблюдался во многих сферах. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 1 900 вакансий, открытых в регионе с 1 по 31 июля, узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в начале августа.

В большей степени выросла востребованность специалистов из профобластей домашнего персонала (+300% к показателю июня), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (+264%), науки и образования (+110%), спортивных клубов и салонов красоты (+100%). При этом, если сравнивать с июлем 2019 года, количество вакансий выросло на 19%.

Самый высокий спрос в Псковской области сохраняется на представителей сфер продаж (26% от всех вариантов занятости в регионе), рабочего персонала (21%), производства (18%), начала карьеры (14%), строительства и недвижимости (9%). Чуть меньше вакансий - по 6-7% - открыто на для медицинских работников, ИТ-специалистов и кандидатов из сектора транспорта и логистики.

Активность соискателей тоже начала расти, хотя обычно в летний период на рынке труда наблюдается затишье.

Псковичи открыли или обновили в июле на 15% больше резюме, чем в июне. За год прирост составил 35%, то есть кандидаты из разных профессиональных областей находятся в активной фазе поиска работы.

Несмотря на рост интереса со стороны соискателей к новым вариантам занятости, уровень конкуренции в Псковской области не превышает норму за счет пополнения рынка новыми вакансиями. В среднем на одно активное предложение приходится 3,8 резюме, что на 1,5 п. выше июньского показателя. Оптимальный уровень конкуренции - 4-6 кандидатов на одно вакантное место - характерен для сфер безопасности, начала карьеры, бухгалтерии, HR, а также среди административного персонала и начинающих специалистов.

На позициях, связанных с консультированием, страхованием, производством, медициной и фармацевтикой, госслужбой, а также среди представителей рабочих и технических специальностей существует дефицит кадров.

Сложнее всех на этапе поиска работы приходится топ-менеджерам и руководителям среднего звена, юристам, а также соискателям из сферы искусства, развлечений, массмедиа, поскольку им приходится сталкиваться с самым высоким уровнем конкуренции за рабочие места.

Вакансии с самой большой заработной платой в Псковской области в начале августа: инженер-программист 1С (до 150 тыс. рублей), администратор баз данных (от 110 тыс. руб.), главный агроном (до 150 тыс. рублей), директор розничной сети магазинов (от 100 тыс. рублей), мастер по ремонту топливной аппаратуры (от 80 тыс. рублей).

В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Псковской области в июле составила 27 000 рублей (без учета вариантов с вахтой). Год назад в этот период она была равна 30 000 рублей.