Общество

Три центнера мяса и колбасы пытались незаконно провезти в Невель

Инспекторы Россельхознадзора вернули в Республику Беларусь 3 центнера мясной продукции за нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Товары, произведенные предприятиями Республики Беларусь, направлялись в город Невель Псковской области.

Инспекторы установили, что перевозка 200 кг колбасы и 100 кг замороженного мяса птицы осуществляется без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции, с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в автотранспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Также выявлены нарушение указания Россельхознадзора, согласно которому с 28 июля 2019 года введены временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции, произведенной предприятием ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино».

Перемещение товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Товар возвращен в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.