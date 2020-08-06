Общество

Россия еще не утвердила перечень стран для возобновления пассажирского ж/д сообщения

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России пока не утвердил перечень стран для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения. Об этом заявил заместитель министра транспорта Владимир Токарев, передает ТАСС.

«Перечень стран для восстановления международного железнодорожного пассажирского сообщения должен определить оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ на основе мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. На данном этапе подобные решения еще не приняты», — сообщил замглавы ведомства.

По его словам, для того чтобы возобновить курсирование международных поездов, России нужно будет соответствовать национальным критериям оценки позитивной динамики борьбы с COVID-19, принятыми за границей.

Токарев отметил, что по итогам прошлого года доля перевозок пассажиров в международном сообщении составила примерно два процента от общего объема перевозок поездами Федеральной пассажирской компании.

Замминистра также заявил, что большинство проездных документов (около 40%) оформляется на поезда, которые курсируют в направлении курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа. В свою очередь, 32% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, а 31% — с регионами.