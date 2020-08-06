Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Учеба в Институте деловой карьеры
Резиновые сапоги: за и против
Вечное движение жизни
Новая эра городской среды
Здесь будет город-парк
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Карфаген на Рижском проспекте
Гонки по вертикали
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 06.08.2020 10:060 Стало известно, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области в августе 06.08.2020 11:030 Россия еще не утвердила перечень стран для возобновления пассажирского ж/д сообщения 06.08.2020 10:530 Почтальонов обеспечат оружием и электрошокерами 06.08.2020 10:460 Три центнера мяса и колбасы пытались незаконно провезти в Невель 06.08.2020 10:060 Стало известно, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области в августе 06.08.2020 09:310 Большинство россиян не имеют сбережений «на старость»
 
 
 
Самое популярное 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 04.08.2020 10:375 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 03.08.2020 10:191 Женщина в полосатом купальнике утонула в Пскове 2 августа 05.08.2020 09:014 Нового командира представили личному составу Псковского гвардейского соединения ВДВ 04.08.2020 16:339 Александр Нестерук рассказал о вновь нарастающей опасности коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россия еще не утвердила перечень стран для возобновления пассажирского ж/д сообщения

06.08.2020 11:03|ПсковКомментариев: 0

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России пока не утвердил перечень стран для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения. Об этом заявил заместитель министра транспорта Владимир Токарев, передает ТАСС.

«Перечень стран для восстановления международного железнодорожного пассажирского сообщения должен определить оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ на основе мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. На данном этапе подобные решения еще не приняты», — сообщил замглавы ведомства.

По его словам, для того чтобы возобновить курсирование международных поездов, России нужно будет соответствовать национальным критериям оценки позитивной динамики борьбы с COVID-19, принятыми за границей.

Токарев отметил, что по итогам прошлого года доля перевозок пассажиров в международном сообщении составила примерно два процента от общего объема перевозок поездами Федеральной пассажирской компании.

Замминистра также заявил, что большинство проездных документов (около 40%) оформляется на поезда, которые курсируют в направлении курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа. В свою очередь, 32% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, а 31% — с регионами.

Теги: #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 167 человек
06.08.2020, 11:140 Почти 40 муниципалитетов Псковской области заключили с регоператором договоры на вывоз отходов с кладбищ 06.08.2020, 11:090 Стала известна программа XVII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове 06.08.2020, 11:070 Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО 06.08.2020, 11:030 Россия еще не утвердила перечень стран для возобновления пассажирского ж/д сообщения
06.08.2020, 10:530 Почтальонов обеспечат оружием и электрошокерами 06.08.2020, 10:460 Три центнера мяса и колбасы пытались незаконно провезти в Невель 06.08.2020, 10:410 Пассажирка скутера пострадала в ДТП с автомобилем в Пустошке 06.08.2020, 10:240 В честь дня рождения издательства «Вольный Странник» действует скидка 20% на все книги
06.08.2020, 10:130 Псковича с признаками наркотического опьянения задержали в Овсище 06.08.2020, 10:060 Стало известно, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области в августе 06.08.2020, 09:480 ГИБДД уведомляет псковских автомобилистов о правилах замены национальных водительских удостоверений 06.08.2020, 09:440 ДТП на Октябрьском проспекте мешает движению в сторону площади Ленина
06.08.2020, 09:420 Еще один магазин сети «Деревня Соловьи» откроется завтра в Петербурге 06.08.2020, 09:400 Объединение Александринки и Псковского театра драмы - pro et contra 06.08.2020, 09:310 Большинство россиян не имеют сбережений «на старость» 06.08.2020, 09:200 Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной
06.08.2020, 09:020 Роструд привлечет искусственный интеллект к сервису поиска работы 06.08.2020, 08:480 Более 29,7 млн тестов на коронавирус провели в России 06.08.2020, 08:350 Минздрав Турции заявил об отсутствии вспышки коронавируса на курортах 06.08.2020, 08:210 Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей
06.08.2020, 08:010 Жителям Пустошки рассказали о мерах пожарной безопасности 06.08.2020, 07:463 Температуру 35,5 связали с повышенным риском смерти от коронавируса 06.08.2020, 07:380 Доставка товаров может подорожать в два раза 06.08.2020, 07:270 Мэр Барнаула попытался надеть на глаза защитную маску
06.08.2020, 07:230 Цены на отдых в ряде регионов России выросли на четверть 06.08.2020, 07:120 Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса 06.08.2020, 07:010 Сегодня у «Поганкиных палат» временно перекроют движение автотранспорта 05.08.2020, 23:150 В активных очагах в Псковской области за сутки добавился один заболевший
05.08.2020, 22:460 Федеральная онлайн-программа для псковских предпринимателей стартует 17 августа 05.08.2020, 22:291 Гарик Харламов примерил образ модели нижнего белья. ВИДЕО 05.08.2020, 22:060 В России утвержден стандарт дорожных переходов для животных 05.08.2020, 21:499 Третью неделю подряд инфляция в России держится на нуле - Росстат
05.08.2020, 21:255 В Псковской области на начальника пожарной части завели уголовное дело за просьбу поделиться премией 05.08.2020, 21:190 До 26 градусов прогреется воздух 6 августа в Псковской области 05.08.2020, 21:070 В сети появился видео-рассказ о михайловском послании Пушкина автору «Вечернего звона» 05.08.2020, 20:520 Псковские спортсмены с инвалидностью вернулись с соревнований со множеством наград
05.08.2020, 20:4617 14 молодых псковичей стали членами партии «Единая Россия» 05.08.2020, 20:380 В Музее спорта Псковского края открылась выставка «Олимпийское звонкое эхо» 05.08.2020, 20:380 В Псковской области продолжаются обучающие семинары по подготовке к единому дню голосования 05.08.2020, 20:253 В сочинском поселке медведи загрызли 11-летнего мальчика
05.08.2020, 20:120 Ремонт дороги Заполье - Гдов завершен досрочно в Плюсском районе 05.08.2020, 20:061 Псковские пограничники выявили груз с 10 тоннами контрабандного мяса 05.08.2020, 19:550 В ряде деревень Бежаницкого района изменился график вывоза ТКО 05.08.2020, 19:440 В Псковской области на госгранице задержаны 29 нарушителей ограничительных мер
05.08.2020, 19:397 Опальный экс-мэр Екатеринбурга призвал помочь в сборе средств на Анастасиевскую часовню 05.08.2020, 19:230 Три контейнера установил регоператор в деревне Псковского района 05.08.2020, 19:151 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник» 05.08.2020, 19:020 Территорию возле здания «Псковпассажиравтотранса» отремонтируют за 3 млн рублей
05.08.2020, 18:570 Регоператор примет участие в акции «Зеленая весна» в Гдове 05.08.2020, 18:420 Школьный музей в Плюссе стал призером всероссийского конкурса 05.08.2020, 18:360 Игорь Иванов об оптимизации облсовпрофа, визите в Псков главы ФНПР и планах на будущее 05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского
05.08.2020, 18:180 Швейцария исключила РФ из списка стран, граждане которой должны соблюдать карантин 05.08.2020, 18:100 «Зеленая весна» придет в Гдов 13 августа 05.08.2020, 17:580 В «Михайловском» получили интересные заявки от желающих выступить на августовской конференции 05.08.2020, 17:540 Готовность новой инфекционной больницы в Пскове составляет 60%
05.08.2020, 17:432 Театральная жизнь не должна зависеть от отношения губернатора - Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 17:350 Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта участка дороги Заполье - Гдов 05.08.2020, 17:310 Великолучанка доверилась мошенникам и потеряла почти 340 тысяч рублей 05.08.2020, 17:250 «СпецТрансКом» приостановил прием мусора из Пскова
05.08.2020, 17:251 Строительный мусор в контейнере для крупногабаритных отходов может повредить спецтехнику 05.08.2020, 17:211 Клишас анонсировал финансовую поддержку регионов в случае повторной вспышки коронавируса 05.08.2020, 17:166 До 8 млн рублей потратят на проект реконструкции «таблетки» под театр кукол 05.08.2020, 17:090 Минздрав предлагает изменить состав наборов для оказания скорой помощи
05.08.2020, 17:010 Знаменитый звездопад можно увидеть в Псковской области после 13 августа 05.08.2020, 16:570 Псковские сотрудники УФСИН оказали помощь приюту для бездомных животных 05.08.2020, 16:453 В Пскове хотят провести международный театральный фестиваль-биржу 05.08.2020, 16:380 В Новосокольническом районе изменится график вывоза крупногабаритных отходов
05.08.2020, 16:240 Документальный фильм об Анастасиевской часовне снимают в Пскове 05.08.2020, 16:120 Руководитель профсоюзной первички рассказал, как соблюдаются права работников «Псковпассажиравтотранса» 05.08.2020, 16:031 Академический театр не имеет права пускать низкопробную продукцию - Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 15:550 Около 100 детей приняли участие в творческой смене «Псковские узоры - 2020»
05.08.2020, 15:416 Псковичи продолжают парковаться возле контейнерных площадок, преграждая путь мусоровозам 05.08.2020, 15:360 О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 15:220 За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте 05.08.2020, 15:140 Работникам псковской организации выплатили зарплатный долг в 1,7 млн рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.