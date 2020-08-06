Общество

Валентина Зубова развеяла сомнения общественников о застройке стадиона «Электрон»

Внесение изменений в генеральный план Пскова предусматривает использование территории стадион «Электрон» для строительства спортивных объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель главы администрации города Валентина Зубова.

Ранее в социальных сетях псковские общественники высказали предположение, что в результате изменений в городской генплан вся территория стадиона «Электрон» превратится из рекреационной зоны в общественно-деловую, что, по их мнению, не соответствует целям и задачам сохранения стадиона.

«Не только общественно-деловая. Предусмотрено использование территории под спорт. Кроме музея «Россия - моя история» предусматривается строительство спортивных сооружений - стадиона, и так далее. Это абсолютно точно. Изменения в генеральный план все это предусматривают», - заверила Валентина Зубова.

«Те, кто сомневаются, пусть приходят 8 сентября на публичные слушания, и увидят, как это будет выглядеть. Кроме этого, посмотрят правой режим использования этих территорий», - отметила она.

По мнению Валентины Зубовой, высказывания общественников о том, что указанная территория не позволяет строить спортивные сооружения - это заявления людей, которые не ознакомились с документацией. «Это гадание. Переживать абсолютно не о чем», - подчеркнула она.

«Приходите на публичные слушания, задавайте вопросы, - пригласила псковичей Валентина Зубова. - Все нужно увидеть своими глазами, а не слушать домыслы. Все вопросы будут обсуждаться, а предложения - учитываться».

С проектом можно ознакомиться в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова (улица Яна Фабрициуса, 2а) по рабочим дням с 15 июля по 7 сентября с 14:00 до 17:00.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников также развеял опасения псковичей по поводу судьбы стадиона «Электрон».