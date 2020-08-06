3889 жителей Псковской области заразились коронавирусом

«Зеленая весна» придет в Гдов 13 августа

В «Михайловском» получили интересные заявки от желающих выступить на августовской конференции

Готовность новой инфекционной больницы в Пскове составляет 60%

Театральная жизнь не должна зависеть от отношения губернатора - Дмитрий Месхиев