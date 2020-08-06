3889 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 3889 человек, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». За сутки коронавирус подтвердили у 20 жителей региона.
Число умерших от коронавируса в регионе остается неизменным — 55.
Всего специалисты провели 67426 (за сутки — 581) исследований на коронавирус.
Статистика заражений по районам:
- Псков – 1209
- Великие Луки – 780
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район – 182
- Гдовский район – 81
- Дедовичский район – 51
- Дновский район – 105
- Красногородский район – 36
- Куньинский район –39
- Локнянский район – 13
- Невельский район – 135
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район – 77
- Опочецкий район – 42
- Островский район – 276
- Палкинский район – 48
- Печорский район – 42
- Плюсский район – 98
- Порховский район – 144
- Псковский район – 318
- Пустошкинский район – 18
- Пушкиногорский район – 11
- Пыталовский район – 22
- Себежский район – 25
- Струго-Красненский район – 43
- Усвятский район – 20