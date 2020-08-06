Общество

На 36,5% выполнены нацпроекты в Псковской области

На 36,5% выполнены нацпроекты в Псковской области. При этом норматив выполнения к 1 сентября составляет 70%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 6 августа, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания по реализации нацпроектов в регионе.

«Обязательства по нацпроектам на 2020 год никто не снимал. Сейчас наши показатели меньше нормы почти в два раза, а скорость работ оставляет желать лучшего», - заявил он.

Глава региона напомнил, что поставленная по нацпроектам задача будет выполнена только по малому и среднему предпринимательству и культуре. «Еще есть шанс у экологии и городской среды, как будут выполнять обязательства остальные, я не знаю. Сложности, прежде всего, были у здравоохранения, безопасных и качественных дорог», - рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что никакие переносы сроков исполнения проектов не обойдутся без последствий. «Прежде всего, это последствия для Псковской области, если мы переносим средства с этого года, то в следующем мы не получим новых. Сейчас необходимо провести очень сложную работу, часть показателей будут скорректированы по объективным причинам, часть провалена из-за неправильной расстановки задач», - заявил глава региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что из 270 показателей по нацпроектам риски невыполнения наблюдаются у 48.