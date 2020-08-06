Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Общественность в очередной раз бьет тревогу, опасаясь, что власть планирует перезонировать территорию стадиона «Электрон» без проведения публичных слушаний. Власть со своей стороны обещает, что в этот раз все будет по-честному, и публичные слушания уже объявлены.

Какую роль сегодня играют публичные слушания в градостроительной политике Пскова? Кто должен иметь право голоса: специалисты-эксперты или обычные жители? Есть ли в них смысл, когда решения слушаний носят рекомендательный характер? Должна ли власть исполнять эти решения или институт публичных слушаний не оправдал себя и его нужно отменить как лишний этап в развитии города?

Об этом и многом другом сегодня поговорят постоянные ведущие программы Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко.

Присоединяйтесь к беседе по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена