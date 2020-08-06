Общество

Заболевания пчел обнаружены на пасеках в восьми районах Псковской области

С начала года управлением Россельхознадзора было выявлено 12 случаев заболевания пчел на пасеках восьми районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Отмечается, что от граждан поступают жалобы на нарушение пчеловодами правил содержания пчел.

В ходе работы с обращениями граждан государственные инспекторы управления совершают выездные проверки. В результате контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора фиксируются нарушения в деятельности пчеловодов. Самыми распространенными нарушениями являются – отсутствие ветеринарного паспорта пасеки и регистрации пасеки в ФГИС «Меркурий».

Так, с начала года в рамках эпизоотического мониторинга в ходе отбора проб от пчелиных семей было установлено 12 случаев заражения пчел инвазионными болезнями. Нозематоз и варроатоз был обнаружен на пасеках Островского, Струкогокрасненского, Псковского, Дновского, Новоржевского, Великолукского, Куньинского, Палкинского районов. Данные болезни вызываются кишечным паразитом микроспоридией – нозема апис (нозема) и гамазовым клещом – варроа якобсони. Заболевания быстро развиваются и при падеже и ослаблении пчелиных семей наносят пасеке большой экономический ущерб.