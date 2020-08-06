Общество

«Экопром» вывезет мусор с территории «СпецТрансКома» под Псковом в течение недели

Компания ООО «Экопром» в течение недели намерена решить вопрос с накопившимися отходами из Пскова на мусороперерабатывающем заводе ООО «СпецТрансКом» в деревне Котово Пскоского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«У компании «Экопром» есть транспортная организация, которая осуществляет транспортировку отходов, - напомнил он. - Проблема в транспортировке возникла из-за поломки транспортных средств».

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Сергей Пайст рассказал, что с 5 на 6 августа транспортная компания организовала дополнительную работу по вывозу отходов. «На сегодняшний день объем уменьшен, вывезен дополнительный объем обработанных отходов. За ночь вывезли примерно 150 тонн», - пояснил он.

Директор ООО «Экопром» также заверил, что постоянно находится на связи с директором ООО «СпецТрансКом» Андреем Папчуком.

«На данный момент завод для переработки отходов "СпецТрансКом" открыт в Котово. Все работает в штатном режиме, под дополнительным усиленным контролем. В течение недели вопрос закроется», - добавил Сергей Пайст.