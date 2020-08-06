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Общество

Общественники оценили территорию у Гуманитарного лицея в Пскове

06.08.2020 13:46|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в рамках акции «Дорога к школе» активисты партии провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Объектом проверки стал Гуманитарный лицей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Участники рейда отметили наличие на территории лицея обновленного бордюрного камня, пешеходного перехода, забора, знаков, ограничивающих скоростное движение для водителей.

Общее состояние школьной и пришкольной территории не осталось без внимания. На  всем участке возле школы высажено большое количество зеленых насаждений, отсутствуют аварийные деревья, установлено освещение, отремонтированы тротуары.

«Руководству лицея удается поддерживать состояние прилегающей территории таким образом, что создается впечатление, будто работы по благоустройству были завершены совсем недавно», - отметил исполнительный секретарь городского отделения «Единой России»  Дмитрий Яковлев.

По результатам мониторинга общественники сделали вывод, что прилегающая к школе территория готова к учебному году, и родители могут быть спокойными за безопасность своих детей.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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