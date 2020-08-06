Общество

Подрядчика в Красногородске оштрафовали за нарушение сроков контракта

По требованию прокурора Красногородского района администрация добилась от подрядчика перечисления штрафа за затягивание сроков строительных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В марте 2020 года между администрацией городского поселения Красногородск и одним из индивидуальным предпринимателей, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ПНП «Жилье и ГС», был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству тротуара по улице Советской. Окончание работ по контракту было определено на 10 мая.

Проверка показала, что осуществление работ по контракту было фактически начата только 5 мая в связи с чем 13 мая было заключено соглашение о продлении срока работ до 15 июня.

Невыполнение работ в срок, в соответствии с положениями законодательства о закупках и заключенным контрактом, влечет за собой применение к подрядчику штрафных санкций. Вместе с тем администрацией городского поселения требование об уплате штрафа в адрес подрядчика направлено не было.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора главы администрации Красногородска внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Штраф подрядчиком оплачен. Работы по контракту завершены.