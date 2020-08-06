Общество

Пенсионер фиктивно зарегистрировал украинца в своем доме в Порховском районе

Пенсионер подозревается в фиктивной регистрации иностранного гражданина в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в деревне Ново-Петровское Порховского района неработающий местный житель, 1956 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию гражданина Республики Украина. Пенсионер дал признательные показания. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния - в соответствии со статьей ст. 322.2 УК РФ, граждане наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.