Общество

Пскович выплатил долг после запрета на регистрацию имущества

Более 70 тысяч рублей задолженности оплатил житель Псковского района после запрета на регистрационные действия с недвижимым имуществом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении должника на исполнении находились два производства о взыскании задолженностей по процессуальным издержкам и автоэкспертизе. Запрет на регистрационные действия с недвижимостью приставы вынесли после того, как должник продолжительное время игнорировал требования судебного пристава. Под запрет попали дом и несколько больших участков должника.

Мужчина рассчитался с задолженностью и оплатил исполнительский сбор на сумму около 5 тысяч рублей. Сейчас ограничительные меры отменены, добавили в ведомстве.