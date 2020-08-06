Общество

Третий этап операции «Мак - 2020» стартовал в Псковской области

Третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак - 2020» стартовал в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД России.

Операция пройдет на территории региона с 6 по 15 августа. Ее целью станет выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, а также задержание причастных к незаконному распространению наркотиков.

О всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщить в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам: 02, (8112) 66-16-49.