Общество

Экспертизу правил русской орфографии и пунктуации поручил провести Мишустин

Новая правительственная комиссия по русскому языку разработает концепцию государственной языковой политики, а также проведет экспертизу правил русской орфографии и пунктуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Создать комиссию в марте поручил президент Владимир Путин. Такое поручение правительству он дал по итогам прошлогоднего заседания Совета по русскому языку. Создание комиссии в правительстве обсудили на заседании 6 августа, пишет «Интерфакс».

По словам Мишустина, комиссия займется выработкой концепции языковой политики государства, цель которой - «сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире». Также она определит единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка и займется вопросом «повышения уровня подготовки специалистов, в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка».