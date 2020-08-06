Общество

Строительство приюта для животных в Пскове планируется начать в середине августа

Зоозащитная организация «Шанс» планирует начать работы по строительству современного приюта для животных (первая очередь) в Пскове в середине августа. Объект будет располагаться на участке по ул. Новаторов, 8В, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.





В настоящее время договор с Фондом президентских грантов заключен, получена первая часть средств. Ведутся переговоры со строительной компанией «Скандинавия», которая согласилась участвовать в этом социально-значимом проекте. В работе над реализацией проекта будут задействованы профессионалы в сфере строительства, коллектив АНЗО «Шанс» и волонтеры.